Иностранных участников ВЭФ-2021 освободят от соблюдения карантина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иностранным участникам VI Восточного экономического форума, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, не придется по прибытии в Россию проходить карантин, следует из правил, которые утвердил оперштаб при правительстве по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Фонд "Росконгресс".

Чтобы сесть в самолет на рейс во Владивосток, гостям форума нужно иметь заграничный паспорт и при необходимости визу, а также документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. Также у них должна быть копия приглашения на ВЭФ-2021 или письма о визовой поддержке, и медицинский полис, действительный в России.

"Правила въезда основаны на порядке, который был успешно апробирован на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Основанием для получения визы гражданами иностранных государств является приглашение на ВЭФ-2021. С этим документом участники могут в день обращения оформить краткосрочную однократную визу для въезда в Россию в консульских учреждениях РФ за рубежом", - говорится в сообщении.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии.

АО "Международный аэропорт Владивосток" сообщил, что начал готовиться к форуму, наладил связи с его оргкомитетом, авиакомпаниями, пограничными, таможенными и другими структурами. В самом аэропорту создали специальный оперативный штаб, в который вошли руководители и сотрудники служб предприятия.

Также отмечается, что обслуживание ВЭФ-2021 будет проведено с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство Приморья 9 августа сообщило, что в преддверии форума в регионе введут дополнительные меры безопасности, ограничат движение транспорта и перенесут охотничий сезон.

"В августе в крае пройдут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщили на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Обеспечивать безопасность и охрану порядка во время самого ВЭФ будут 4000 сотрудников правоохранительных органов.

С 1 по 4 сентября будет запрещено использование воздушного пространства над Владивостоком для всех воздушных судов. Исключение составит только авиация, обеспечивающая безопасность, вертолеты, перевозящие участников ВЭФ и чартерные самолеты. Также в это время будет запрещено судоходство в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Также 1-5 сентября с 7:00 до 23:00 введен запрет на движение большегрузного транспорта массой более 5 тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая. С 30 августа по 4 сентября по Владивостоку нельзя будет перевозить и опасные грузы, а также заезжать на остров Русский на крупногабаритном транспорте с 7:00 до 23:00. Там же со 2 по 4 сентября будет действовать запрет на парковку машин на трассах.

С 30 августа по 9 сентября в городе введут ограничение на проведения дорожных и земляных работ и гидравлических испытаний коммуникаций.