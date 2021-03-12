Renault продала долю в Daimler за 1,14 млрд евро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA продал свою долю в германской Daimler AG примерно за 1,14 млрд евро через ускоренный сбор заявок.

В сообщении автопроизводителя говорится, что он продал акции, соответствующие 1,54% доли в Daimler, по цене 69,5 евро за бумагу.

"Поступления от этой продажи позволят Renault Group ускорить процесс сокращения доли заемных средств", - говорится в сообщении Renault.

Акции Renault в ходе торгов в пятницу дешевеют на 0,3%, цена бумаг Daimler уменьшается на 2,3%.