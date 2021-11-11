Daimler продал все свои акции Renault на 305 млн евро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно 305 млн евро.

Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после закрытия торговой сессии в среду. Всего компания реализовала 9,2 млн акций.

В Daimler отметили, что сделка никак не повлияет на сотрудничество с Renault.

Ранее в этом году французский автопроизводитель продал все принадлежащие ему акции Daimler за 1,14 млрд евро.

Котировки акций Renault ходе торгов в четверг в Париже дешевеют на 3,6%. Цена бумаг компании на закрытие торговой сессии в среду поднялась почти на 2%, составив 34,3 евро.