Биржевые цены на бензины впервые с февраля пошли вниз - на фоне заявлений властей о корректировке демпфера. Обзор

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к концу текущей недели наконец-то пошли вниз - впервые с середины февраля. Понижающая коррекция наметилась еще в четверг, а в пятницу - только укрепилась.

Снижение биржевых цен произошло после заявления властей, что ведомствам удалось договориться о корректировке демпфера на нефтепродукты. Топливные трейдеры сократили спрос на бирже - в надежде на то, что эффект от решения властей продлится, а цены на СПбМТСБ продолжат снижаться.

Шли на рекорд

Последние несколько недель биржевые цены росли, подбираясь к максимумам 2018 года, запомнившегося острым ценовым кризисом и топливными соглашениями между правительством и нефтяниками. Для 95-го бензина историческим рекордом остается лето 2020 года, когда из-за отмены самоизоляции по коронавирусу произошел скачок спроса на этот вид топлива. К счастью, новым ценовым рекордам пока не дано закрепиться.

В среду, 10 марта, по итогам совещания у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко было решено откорректировать заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019-2020 годах. Кроме того, решено использовать фактические темпы роста розничных цен для расчета демпфера в будущие периоды. Но уже в четверг цены на СПбМТСБ пошли вниз.

Сообщалось также, что в понедельник, 15 марта, Новак обсудит с нефтяниками корректировку демпфера и темпы роста цен на нефтепродукты.

Результат давления?

Как отмечают эксперты топливного рынка, рост цен на бензины на бирже и последующее увеличение стоимости на АЗС, являются способом давления нефтяных компаний на правительство с тем, чтобы власти согласовали корректировку демпфера.

Так, локальный рост биржевых цен на бензин в последние несколько недель - это продолжение возрастающего тренда, который начался с середины декабря 2020 года. С того момента цена Аи-92 на СПбМТСБ выросла на 24%, Аи-95 - на 21%. При этом розничные цены на бензины с начала года увеличились на 2,2% при общей инфляции в 1,7%. Проценты роста - впечатляющие.

Представители нефтяных компаний не единожды предлагали изменить параметры демпфера из-за снижения рентабельности переработки и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Но Минфин заявлял, что проблемы в нефтепереработке - из-за пандемии, а менять параметры демпфера для нефтяников сейчас нет возможности, поскольку бюджет уже сформирован. Однако же, в итоге демпфер скорректирован, и причина тому, скорее всего - длительный рост цен на бензин.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

В 2020 году на фоне падения цен на нефть и пандемии демпфер был отрицательным и отечественные нефтяные компании весь год платили в бюджет РФ. По оценкам экспертов, за 2020 год нефтяники перечислили в бюджет более 400 млрд рублей.