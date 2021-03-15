Скорректированные параметры демпфера на топливо могут заработать с 1 мая

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Скорректированные параметры демпферного механизма на топливо могут вступить в силу с 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с профильными ведомствами и представителями нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов, а также о работе демпферного механизма на топливном рынке РФ.

"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", - приводятся в пресс-релизе слова Новака.

Кроме того, участники совещания обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, в том числе равномерность и достаточность поставок топлива на внутренний рынок.

Новак отметил, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу, в то же время постепенно наращивая загрузку НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду.

"Принятые решения позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок нефтепродуктов и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом. Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля", - сказал вице-премьер