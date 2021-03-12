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The Bell узнал, что "Яндекс" близок к покупке банковской лицензии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" после срыва многомиллиардной сделки по покупке TCS Group Олега Тинькова двигается в сторону развития финтех-направления гораздо более осторожными шагами: компания намерена приобрести банк, единственным значимым активом которого является банковская лицензия.

Как сообщил The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке, "Яндекс" ведет переговоры о покупке небольшого банка "Акрополь", основным владельцем которого является гендиректор "Связного" Евгений Давыдович.

"Акрополь" по итогам 2020 г занимал 323-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", его активы на конец года составляли 1,25 млрд руб., капитал - чуть больше 1 млрд руб. Активного банковского бизнеса он по сути не ведет, следует из отчетности "Акрополя". Клиенты на конец первого полугодия прошлого года держали в банке всего 287 млн руб. по сравнению с почти 400 млн руб. на начало 2020 года, причем три четверти этой суммы приходилось на 10 крупнейших вкладчиков. В прошлом году банк избавился от своего офиса на Грузинском валу, который продал новому владельцу и у него арендовал, следует из отчетности "Акрополя".

"Яндексу" на данный момент нужна "пустая" лицензия, планов открывать банковские отделения у интернет-компании пока нет, так же, как и команды, которая сможет развивать с нуля финтех-направление, говорят собеседники The Bell.

Давыдович отказался комментировать изданию информацию о готовящейся продаже "Акрополя" "Яндексу". Представитель "Яндекса" заявил, что компании интересно получение банковской лицензии, и сейчас она рассматривает все доступные для этого варианты.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Давыдовичу принадлежит 90,29% банка, остальная доля у предправления "Акрополя" Ирины Овановой (в прошлом - зам Давыдовича в банке "Связной").

"Яндекс" после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.

В частности, в прошлом году "Яндекс" был близок к покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.

В марте 2021 года "Яндекс" заявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, которая позволит пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты. Сейчас сервис доступен только на сайтах, в дальнейшем его планирует внедрить в мобильные приложения.

В конце года управляющий директор группы Тигран Худавердян сообщал в интервью РБК, что компания выбирает стратегии развития финтех-вертикали: партнерство, покупка или объединение, создание продукта с нуля.

Яндекс Связной Евгений Давыдович

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