"Яндекс" купит банк за 1,1 млрд руб. ради банковской лицензии

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" договорился о покупке небольшого банка "Акрополь" за 1,1 млрд руб., сообщила компания.

Из этой суммы 75 млн руб. - премия к капиталу за приобретение банка. Его капитал на конец 2020 года составлял чуть больше 1 млрд руб.

Основной акционер "Акрополя" - гендиректор "Связного" Евгений Давыдович, ему принадлежит 90,29% банка.

В результате сделки интернет-компании перейдет банковская лицензия, которая позволит ей развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

"Яндекс" подал ходатайство на покупку в ЦБ РФ 28 апреля, закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений.

О банке "Акрополь"

"Акрополь" по итогам первого квартала 2021 г. занимал 310-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", его активы на конец квартала составляли 1,22 млрд руб.

Активного банковского бизнеса он по сути не ведет, следует из отчетности "Акрополя". Клиенты на конец первого полугодия прошлого года держали в банке всего 287 млн руб. по сравнению с почти 400 млн руб. на начало 2020 года, причем три четверти этой суммы приходилось на 10 крупнейших вкладчиков. В прошлом году банк избавился от своего офиса на Грузинском валу, который продал новому владельцу и у него арендовал, следует из отчетности "Акрополя".

Планы "Яндекса" по созданию финтех-направления

"Яндекс" после официального завершения работы совместных предприятий со Сбербанком, которое, в частности, подразумевало передачу "Яндекс.Денег" целиком банку, начал активно работать над созданием финтех-вертикали.

В частности, в прошлом году "Яндекс" был близок к покупке 100% группы "Тинькофф" за $5,48 млрд, однако стороны не смогли договориться и прекратили переговоры.

В марте 2021 года "Яндекс" заявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, которая позволит пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты. Сейчас сервис доступен только на сайтах, в дальнейшем его планируют внедрить в мобильные приложения.

В конце года управляющий директор группы Тигран Худавердян сообщал в интервью РБК, что компания выбирает стратегии развития финтех-вертикали: партнерство, покупка или объединение, создание продукта с нуля.