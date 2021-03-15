Европейские индексы изменились разнонаправленно на фоне возобновления роста доходности US Treasuries

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Западной Европы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в пятницу после перехода доходности казначейских облигаций США к росту.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,26% и составил 423,08 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,46%, итальянский FTSE MIB - на 0,03%. В то же время британский FTSE 100 вырос на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,21%, испанский IBEX 35 - на 0,6%.

Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу превысила 1,6% по сравнению с 1,538% на закрытие торгов в четверг. Повышение связано с перспективами уверенного экономического восстановления и возобновлением опасений по поводу инфляции, отмечает Trading Economics. Президент США Джо Байден в четверг подписал закон о новых экономических стимулах объемом $1,9 трлн.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг обещал ускорить выкуп активов во втором квартале на фоне роста стоимости заимствования в регионе. Доходность гособлигаций в еврозоне повышалась с февраля вслед за казначейскими облигациями США после того, как Джо Байден представил масштабный пакет экономических стимулов.

Рост доходности облигаций вызвал опасения, что восстановлению европейской экономики может помешать увеличение стоимости заимствования для стран, которые пострадали от кризиса, вызванного пандемией, отмечает CNBC.

Между тем экономика Великобритании в январе 2021 года упала на 2,9% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщило в пятницу Национальное статистическое управление (ONS) страны. Снижение ВВП было в основном вызвано спадом в сфере услуг, которая пострадала из-за введения общенационального локдауна с 4 января.

В ноябре-январе британский ВВП опустился на 1,7%, в то время как аналитики ожидали падения на 2,5%, отмечает Trading Economics.

Помимо этого, статданные показали падение британского экспорта в ЕС в январе на 41% в помесячном выражении после вступления в силу новых торговых договоренностей между Лондоном и Брюсселем. Импорт из ЕС в Великобританию в январе сократился на 29%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале выросли на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция совпала как с предварительно объявленным показателем, так и с темпами изменения в январе.

Объем промышленного производства в еврозоне в январе 2021 года вырос на 0,8% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные Евростата. Относительно января 2020 года промпроизводство увеличилось на 0,1%. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, снижение второго - на 2,4%, отмечает Trading Economics.

Котировки акций Burberry Group Plc в пятницу подскочили на 7,1%. Британский производитель товаров класса "люкс" прогнозирует, что его сопоставимые продажи в четвертом квартале финансового 2021 года, который завершится 27 марта, увеличатся на 28-32% относительно аналогичного периода годом ранее.

Рыночная стоимость Hammerson Plc выросла на 7,6%, хотя британский девелопер в 2020 году увеличил доналоговый убыток до 1,73 млрд фунтов стерлингов с 779,3 млн фунтов годом ранее.

Бумаги британской Berkeley Group Holdings Plc упали в цене на 5,4% после того, как строительная компания сообщила, что ожидает в текущем финансовом году, который завершится 30 апреля, получить доналоговую прибыль на уровне прошлого года - 504 млн фунтов стерлингов.