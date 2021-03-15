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Золотодобытчик "Высочайший" официально анонсировал IPO на МосБирже

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Высочайший" (GV Gold), входящий в десятку крупнейших российских золотодобытчиков, официально анонсировал IPO на Московской бирже.

Как сообщил "Высочайший", продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка), Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс"), а также фонды группы Blackrock и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев.

По данным источников агентства Bloomberg, объем размещения может составить $500 млн, исходя из оценки всей компании в $1,8 млрд.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры - Raiffeisen Bank и Sova Capital.

GV Gold Высочайший МосБиржа

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