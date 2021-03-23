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Золотодобытчик "Высочайший" оценен в 90,7-112,7 млрд руб. для IPO

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) установлен на уровне 1650 - 2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7 - 112,7 млрд рублей.

Как сообщила компания, ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%.

Ожидается, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями "Высочайшего" на Московской бирже начнутся 30 марта.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры - Raiffeisenbank и Sova Capital.

"Высочайший", входящий в десятку крупнейших российских золотодобытчиков, официально анонсировал IPO на Московской бирже 15 марта.

GV Gold Высочайший МосБиржа Goldman Sachs

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