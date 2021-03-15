Индекс МосБиржи обновил максимум на открытии торгов в понедельник

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне выросших внешних площадок после утверждения президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, при этом последний обновил исторический максимум во главе с "Яндексом" и АДР Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3565,19 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1530,6 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,38 рубля (+0,05 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,634% годовых (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,8%), расписки Ozon (+2,5%), TCS Group Holding (+2,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Роснефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), UC Rusal (+0,9%), Polymetal (+0,8%), Московской биржи (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник противоречивый. С одной стороны, китайская статистика за февраль оказалась довольно сильной, но рынок продолжает отыгрывать историю с возможным штрафом для Alibaba. В США одобрен пакет "Спасения Америки" на $1,9 трлн и уже начинаются обсуждения инфраструктурной программы на $2 трлн. Однако столь масштабные планы по заимствованиям продолжают толкать доходности по казначейским обязательствам вверх.

Нефть продолжает попытки роста на улучшениях перспективы увеличения спроса, но могут появиться неприятные обстоятельства. В Европе процесс вакцинации оказался под угрозой после приостановки использования вакцины от AstraZeneca в ряде стран. В начале новой недели наблюдается рост доходностей по казначейским обязательствам США, слабость контрактов промышленных металлов, разнонаправленная динамика валют сырьевой группы. Вероятно, что российский рынок акций попытается продолжить свою серию роста, но рубль может укрепиться немного против евро при небольшой слабости против доллара США, считает Кочетков.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, утром в понедельник на мировых рынках не наблюдается особого оптимизма. Смешанный настрой на глобальных рынках в понедельник-вторник может сохраниться - озвученный ранее позитив уже "в ценах", а значимых новых событий пока нет, что может побудить инвесторов перейти в режим ожидания статистики по розничным продажам и промпроизводству в США, а также итогов заседания ФРС.

Сохраняющиеся высокие цены на нефть способствуют дальнейшему росту рынка акций РФ, несмотря на невнятность настроений на глобальных фондовых площадках. Поддержку в понедельник способна оказать и финотчетность "Магнита". Индекс МосБиржи в понедельник постарается закрепиться выше 3550 пунктов, считает Локтюхов.

По оценке начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, рост доходностей казначейских облигаций США вызывает опасения инвесторов, что выливается в увеличение волатильности, однако на более длительном временном горизонте американский рынок настроен все-таки на рост.

На текущей неделе интерес для инвесторов представляет череда заседаний центральных банков разных стран. В среду, 17 марта, в США будет оглашено решение Федрезерва по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление, также в среду ожидается отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В четверг в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В пятницу в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а после состоится пресс-конференция регулятора.

В США стоит отметить публикацию в понедельник индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за март. Во вторник Соединенные Штаты заявят об изменении объема розничной торговли за февраль, сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль, объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за январь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за март. В четверг, 18 марта, будет опубликован производственный индекс ФРС Филадельфии за март и будет объявлено об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, напоминает Шишкина.

В США в пятницу индексы Dow Jones (+0,9%) и S&P 500 (+0,1%) достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как снизился Nasdaq (-0,6%). При этом все три основных индикатора завершили неделю в "плюсе" на фоне известий об утверждении Байденом нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн.

Помимо этого, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в марте подскочил до 83 пунктов (максимум за год) при прогнозах роста до 78,5 пункта с февральских 76,8 пункта.

Давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США, которая в пятницу превысила 1,6% и в понедельник составляет 1,637%.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) в преддверии заседания 16-17 марта Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на сильных статданных из Китая, цена Brent находится на $0,35 выше уровня закрытия основной сессии МосБиржи в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,63 за баррель (+0,6% и -0,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $66,03 за баррель (+0,6% и -0,6% в пятницу).

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.