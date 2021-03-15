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Акции "Русала" обновили максимум

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Акции "Русала" днем в понедельник обновили максимум с осени 2017 года, переписали предыдущий экстремум осени 2017 года и протестировали отметку 46 рублей за штуку.

На "Московской бирже" цена акций "Русала" в понедельник поднималась до 46,07 рубля (+5,1%) на фоне роста цена на металлы (алюминий, например, вырос на 1,4%). Объем торгов на "Мосбирже" превысил 0,89 млрд рублей.

Предыдущий максимум был зафиксирован 20 сентября 2017 года - 45,58 рубля.

Русал

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