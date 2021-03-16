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Nokia сократит тысячи рабочих мест в рамках плана реорганизации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp сократит тысячи рабочих мест в рамках плана реорганизации, который, как рассчитывают в компании, позволит ей добиться экономии на расходах в размере 600 млн евро к концу 2023 года.

Сокращение расходов позволит компенсировать инвестиции в исследования и разработки (R&D), в новые технологии, а также покрыть расходы, связанные с индексацией зарплат, говорится в пресс-релизе Nokia.

В результате реструктуризации, которая займет от 18 до 24 месяцев, число рабочих мест в компании сократится до 80-85 тыс. с нынешних 90 тыс. Точное число сокращений будет зависеть от рыночных условий в следующие два года, отмечают в компании.

Общие расходы на реструктуризацию составят порядка 600-700 млн евро, причем 50% трат придется на 2021 год, 15% – на 2022 и оставшиеся 35% на 2023 год.

Планируемые изменения не скажутся на прогнозах Nokia на 2021 год, говорится в пресс-релизе.

Акции Nokia теряют в цене 0,3% на торгах в Хельсинки во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 55%.

Nokia

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