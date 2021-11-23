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Nokia и Yadro намерены создать СП для производства базовых станций в РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Nokia и российский производитель серверов и систем хранения данных ООО "КНС групп" (бренд Yadro) намерены создать СП для производства базовых станций в РФ.

О подписании соответствующего соглашения "Интерфаксу" сообщил источник на телекоммуникационном рынке. В компаниях подтвердили эту информацию.

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"23 ноября 2021 года Nokia и Yadro подписали соглашение о взаимопонимании, которое определяет намерение компаний провести дальнейшие переговоры по созданию совместного предприятия в России", - сообщили в пресс-службе Nokia. Там добавили, что партнерство с компанией Yadro также нацелено на совместную работу по вопросам нормативной базы в области локализации оборудования и предоставление передовых технологий заказчикам в России.

"Достигнутые договоренности позволяют приступить к основной фазе нашего взаимодействия, целью которого является создание совместного предприятия с Nokia, глобальным лидером сегментов 4G/5G и одним из ведущих поставщиков телекоммуникационных решений на российском рынке", - сказали в пресс-службе Yadro.

Nokia Yadro

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