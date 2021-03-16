Думе предложили ввести пошлину за включение в реестр пивоваров

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о взимании пошлины за включение компаний в реестр пивоваров и производителей сидра, медовухи и пуаре. В нем предлагается брать с компании 10 000 рублей за включение в реестр и 5000 рублей - за внесение в запись изменений.

Законопроект №1130098-7 внес в палату депутат-единоросс Ильдар Гильмутдинов. Документ войдет в пакет с ранее внесенным законопроектом № 1079811-7 того же автора о создании реестра пивоваров и о снижении порога допустимой мощности пивоварен с 300 000 до 100 000 декалитров в год. За превышение этого порога предлагается обязать компании передавать данные об объеме производства в систему ЕГАИС.

Составить реестр предложил Минфин, это было бы альтернативой лицензирования пивоваров. Минэкономразвития выступало против отдельных инициатив, в частности, снижения порога допустимой мощности пивоварен, при превышении которого они обязаны передавать данные в ЕГАИС.

Минэкономразвития считает, что введение реестра пивоваров, по сути, аналогично порядку лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а установление разрешительного порядка включения в реестр увеличит административную нагрузку на предприятия и повлечет дополнительные издержки для предпринимателей, и в первую очередь для малых и средних.

Союз российских пивоваров также выступал против отдельных жестких положений законопроекта и попросил его доработать.