Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:51Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие пивоваренные компании в России - AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken - выступили против введения маркировки пива.

Проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, заявляют представители компаний. Маркировка ударит по добросовестным производителям и приведет к существенному росту их затрат, замедлит скорость линий на производствах и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен на пиво, предупреждают производители.

В среду, 9 сентября, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива.

"Инициативу, предложенную министерством, мы считаем излишней в силу того, что в пивоваренной отрасли не наблюдается существенных проблем с контрафактом и фальсификатом. Это актуально скорее для крепкого алкоголя. Для пивоваренного рынка характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит", - сказала "Интерфаксу" старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова.

Не поддерживает инициативу Минпромторга и Heineken. Пивная отрасль - "самая дисциплинированная и законопослушная как минимум среди алкогольных отраслей", контрафакта и фальсификата на этом рынке нет, заявил директор по корпоративным отношениям Heineken Russia Кирилл Болматов. Есть случаи уклонения от уплаты налогов - но только в сегменте разливного пива, которого маркировка как раз не коснется, считает он.

"На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной", - согласен директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По его словам, как правило, этот инструмент применяется для борьбы с контрафактом, при этом на рынке крепкого алкоголя акцизные марки широко используются, но доля контрафакта по-прежнему крайне высока, поэтому говорить об эффективности этой меры преждевременно. В пивоваренной отрасли проблемы контрафакта практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи существующей системы ЕГАИС и счетчиков учета и контроля на производстве, заявил он.

Маркировка "драматически отразится на законопослушных производителях, которые вынуждены будут реализовать дорогостоящий проект, снизив свою конкурентоспособность", считает Федорова.

В РоссииМинпромторг предложил ввести цифровую маркировку пиваЧитать подробнее

Пивная отрасль находится под контролем ЕГАИС, а маркировка будет дублировать эту систему и станет бременем для производителей, а следовательно, и для потребителей, поскольку цены на пиво повысятся. Для производителей введение маркировки грозит огромными затратами, снижением объемов производства и прибыли, считает Болматов.

По словам Дурдыева, установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в $1 млн, таких линий на крупном заводе минимум 10. "С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты", - отметил он.

Кроме того, внедрение маркировки потребует дополнительной доработки ЕГАИС. "Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует, и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли", - сказал представитель AB InBev Efes.

"Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", - добавил он.

В настоящее время в России действует маркировка только непродовольственных товаров - изделий из меха, сигарет и папирос, обуви и лекарств (с 1 июля 2020 года). С 1 октября вводится обязательная маркировка фотокамер и парфюмерной продукции, с 1 ноября - шин и покрышек. В продовольственном сегменте проводятся эксперименты по маркировке - молочных продуктов и упакованной питьевой воды.

Ранее в этом году Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает проведение пилотного проекта по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID-метками). Предполагаемый срок эксперимента - с 1 января по 1 июля 2021 года.

В настоящее время метками RFID маркируются меховые изделия, остальные товары - цифровыми кодами data matrix.

Оператором российской системы маркировки в России является ЦРПТ. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В прошлом году Минпромторг заключил с ЦРПТ соглашение о ГЧП в маркировке, которое предусматривает, что инвестиции оператора в создание системы за 15 лет составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).

AB InBev Efes Балтика Heineken Минпромторг

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

LVMH отказалась от покупки Tiffany

LVMH отказалась от покупки Tiffany

Аkron заявил об обыске в своем офисе в Тольятти

Фондовый рынок США заметно снизился

Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро

Рынок акций РФ ускорил падение из-за обвалившейся нефти

Нефть Brent подешевела до трехмесячного минимума в $39,43 за баррель

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами
Экономический кризис

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Кому конкурент российский СПГ в Европе, и в чем выгода страны. Обзор

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');