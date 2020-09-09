Крупнейшие пивовары выступили против введения маркировки пива в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие пивоваренные компании в России - AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken - выступили против введения маркировки пива.

Проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, заявляют представители компаний. Маркировка ударит по добросовестным производителям и приведет к существенному росту их затрат, замедлит скорость линий на производствах и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен на пиво, предупреждают производители.

В среду, 9 сентября, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива.

"Инициативу, предложенную министерством, мы считаем излишней в силу того, что в пивоваренной отрасли не наблюдается существенных проблем с контрафактом и фальсификатом. Это актуально скорее для крепкого алкоголя. Для пивоваренного рынка характерна проблема ухода от акцизов, и маркировка ее не решит", - сказала "Интерфаксу" старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Ирина Федорова.

Не поддерживает инициативу Минпромторга и Heineken. Пивная отрасль - "самая дисциплинированная и законопослушная как минимум среди алкогольных отраслей", контрафакта и фальсификата на этом рынке нет, заявил директор по корпоративным отношениям Heineken Russia Кирилл Болматов. Есть случаи уклонения от уплаты налогов - но только в сегменте разливного пива, которого маркировка как раз не коснется, считает он.

"На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной", - согласен директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По его словам, как правило, этот инструмент применяется для борьбы с контрафактом, при этом на рынке крепкого алкоголя акцизные марки широко используются, но доля контрафакта по-прежнему крайне высока, поэтому говорить об эффективности этой меры преждевременно. В пивоваренной отрасли проблемы контрафакта практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи существующей системы ЕГАИС и счетчиков учета и контроля на производстве, заявил он.

Маркировка "драматически отразится на законопослушных производителях, которые вынуждены будут реализовать дорогостоящий проект, снизив свою конкурентоспособность", считает Федорова.

Пивная отрасль находится под контролем ЕГАИС, а маркировка будет дублировать эту систему и станет бременем для производителей, а следовательно, и для потребителей, поскольку цены на пиво повысятся. Для производителей введение маркировки грозит огромными затратами, снижением объемов производства и прибыли, считает Болматов.

По словам Дурдыева, установка оборудования для нанесения маркировки для одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в $1 млн, таких линий на крупном заводе минимум 10. "С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, это существенные затраты", - отметил он.

Кроме того, внедрение маркировки потребует дополнительной доработки ЕГАИС. "Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует, и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли", - сказал представитель AB InBev Efes.

"Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", - добавил он.

В настоящее время в России действует маркировка только непродовольственных товаров - изделий из меха, сигарет и папирос, обуви и лекарств (с 1 июля 2020 года). С 1 октября вводится обязательная маркировка фотокамер и парфюмерной продукции, с 1 ноября - шин и покрышек. В продовольственном сегменте проводятся эксперименты по маркировке - молочных продуктов и упакованной питьевой воды.

Ранее в этом году Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает проведение пилотного проекта по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID-метками). Предполагаемый срок эксперимента - с 1 января по 1 июля 2021 года.

В настоящее время метками RFID маркируются меховые изделия, остальные товары - цифровыми кодами data matrix.

Оператором российской системы маркировки в России является ЦРПТ. Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В прошлом году Минпромторг заключил с ЦРПТ соглашение о ГЧП в маркировке, которое предусматривает, что инвестиции оператора в создание системы за 15 лет составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).