Минсельхоз РФ предложил заключать соглашения по ценам на минудобрения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработал проект постановления правительства, который предусматривает заключение соглашений по ценам на минеральные удобрения. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно проекту, для снижения и поддержания цен на удобрения Минпромторг совместно с Минсельхозом должны будут заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками данной продукции.

ФНС планируется поручить проводить налоговый контроль, учитывать порядок ценообразования и обязательства хозяйствующих субъектов, предусмотренные соглашениями. Для мониторинга выполнения условий соглашений ФНС и Росстату необходимо проводить статистическое наблюдение. Его результаты следует предоставлять Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС.

Предполагается, что постановление вступит в силу со дня его подписания и будет действовать до 1 июля 2021 года.

Цены на удобрения

Как сообщалось, выступая на заседании правительства в минувшей четверг, 11 марта, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, предложил зафиксировать стоимость минудобрений, как минимум, на ближайшие два-три месяца "для штатного проведения посевной". "В качестве ценовой базы обсуждалось использование формулы: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", - сказал он.

Необходимость этого шага он объяснил ростом цен на отдельные виды удобрений. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11 до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", - сказал министр.

Минсельхоз уточнил, что речь идет о таких видах минудобрений, как аммиачная селитра, карбамид, азофоска и аммофос.

Однако производители минудобрений считают достаточным существующий комплекс мер по обеспечению доступности удобрений на внутреннем рынке. Как говорилось в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в РФ "успешно применяется методика ценообразования" ФАС на минеральные удобрения, а производители этой продукции применяют меры по сдерживанию цен "в условиях резких изменений макроэкономической ситуации".

"Методика ФАС и комплекс мер по сдерживанию роста цен обеспечивают цены для российских сельхозпроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%", - отмечали в РАПУ.

По данным РАПУ, в 2020 году поставки удобрений на внутренний рынок выросли на 20% - до 11,5 млн тонн (в физическом весе). Крупнейшим поставщиком удобрений для российского АПК является "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с долей 23,8% за 2020 год, затем следуют "ЕвроХим" и "Уралхим" (17,9% и 14,7% соответственно).

По данным Росстата, в 2020 году сельхозпредприятия внесли 3,1 млн тонн минудобрений (в д.в.), что стало рекордом с 1993 года, когда этот показатель составил 4,3 млн тонн. По сравнению с 2019 годом (2,7 млн тонн) объем внесения вырос на 14,8%. Удельный вес удобренных площадей вырос с 61% в 2019 году до 67% в 2020 году.