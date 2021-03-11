Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на основные виды минудобрений на два-три месяца для прохождения весенней посевной, заявил на заседании правительства глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По данным Росстата, за 2020 год цены на удобрения на внутреннем рынке выросли в пределах от 11 до 41%. Министр добавил, что с начала 2021 года отдельные виды удобрений подорожали для отечественных аграриев еще на 10-20%, отметил Патрушев.

"В настоящий момент в целях повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка рассматриваются следующие предложения. Во-первых, включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов, что позволит сформировать достоверный внебиржевой индекс. И во-вторых, по нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие 2-3 месяца для штатного проведения посевной", - сказал глава Минсельхоза.

В конце февраля "УралХим" сообщил, что зафиксирует цены на основные виды минеральных удобрений для российских сельхозпроизводителей на всю весеннюю посевную кампанию. Перед этим Федеральная антимонопольная служба объявила, что начинает проверять цены на удобрения на внутреннем рынке. Другие российские производители удобрений пока не обещали удерживать цены.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2020 году их поставки на внутренний рынок выросли на 20% - до 11,5 млн тонн (в физическом весе). Крупнейшим поставщиком удобрений для российского АПК является "ФосАгро" с долей 23,8% за 2020 год, за ней следуют "ЕвроХим" и "Уралхим" (17,9% и 14,7% соответственно).

Фермеры в феврале предупреждали, что будут просить ввести экспортные пошлины на минеральные удобрения, если они резко начнут дорожать на внутреннем рынке.

В Минпромторге выступили против экспортных пошлин, указав, что ограничения экспорта снизят конкурентоспособность российских удобрений, что несет риски сокращения их производства.