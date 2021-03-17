Рынок акций РФ ускорил снижение после заявлений Байдена о России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду ускорил снижение из-за возросших санкционных опасений после заявлений президента США Джо Байдена относительно якобы вмешательства России в президентские выборы в США; индекс РТС откатился в район рубежа 1500 пунктов - уровня почти недельной давности.

К 14:25 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3527,39 пункта (-1,7%), индекс РТС - 1507,74 пункта (-2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,1%.

Лидерами отката на МосБирже выступают акции "Сургутнефтегаза" (-4,1%), расписки Ozon (-4%), бумаги "ММК" (-2,7%), "Норникеля" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Роснефти" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), Сбербанка (-2,1%), UC Rusal (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), "Газпрома" (-2%)

Доллар вырос до 73,72 рубля (+0,87 рубля).

Ранее в среду в интервью телеканалу АВС Байден заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США.