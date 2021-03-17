Байден заявил, что РФ придется заплатить за вмешательство в выборы

Президент США Джо Байден Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна ответить за свои действия, заявил в интервью каналу ABC News президент Джо Байден.

Он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

Байден заявил, что поднимал этот вопрос в январском разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер также сказал в интервью, что сообщил российскому коллеге о расследовании предполагаемого вмешательства и об ответе Вашингтона в случае, если такое вмешательство будет выявлено.

По словам президента США, он знает Путина "достаточно хорошо".

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. "Мы считаем, что Россия осуществила операции (...) направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социально-политических разногласий в США", - говорилось в докладе.

В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.