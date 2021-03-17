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Совкомбанк собрался присоединить "Евразийский банк" и "Оней банк"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует присоединить купленные недавно кредитные организации – "Евразийский банк" и "Оней банк".

Как говорится в сообщении Совкомбанка, его акционеры 29 апреля 2021 года рассмотрят вопрос о реорганизации банка в форме присоединения к нему этих двух кредитных организаций.

Совкомбанк в январе 2021 года получил 100% входившего в Auchan Holding "Оней банка", в декабре 2020 года – российского "Евразийского банка" (бывшая "дочка" одноименного казахстанского банка).

Совкомбанк по итогам 2020 года с активами в 1 трлн 477,7 млрд рублей занял 9-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", "Евразийский банк" с активами в 2,325 млрд рублей – 276-е место, "Оней банк" с активами в 0,4 млрд рублей – 357-е место в рэнкинге.

Совкомбанк Евразийский банк Оней банк

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