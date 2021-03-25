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Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк хочет купить банк "Восточный", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Источник, близкий к сделке подтвердил эту информацию. Он отметил, что все акционеры банка "Восточный", в частности, "Финвижн холдингс", Baring Vostok и Шерзод Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций "Восточного" Совкомбанку.

Соответствующее ходатайство готово и на днях будет подано в Банк России, добавил собеседник агентства. По его словам, принципиальных возражений от регулятора стороны не ждут, рассчитывают закрыть сделку до середины апреля.

"Интерфакс" направил запрос в банк "Восточный", "Финвижн" и Baring Vostok.

"Восточный" больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Восточный Финвижн Baring Vostok

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