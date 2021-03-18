Фондовые индексы Европы изменились разнонаправленно на ожиданиях решений ФРС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Фондовые рынки государств Западной Европы в среду не продемонстрировали единой динамики на ожиданиях итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,45% и составил 424,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,01%, испанский IBEX 35 - на 0,67%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,08%, германский DAX - 0,27%.

Инвесторы ожидают, что ФРС по итогам двухдневного заседания представит прогноз экономики, который может показать ожидания повышения ставок к 2023 году или раньше, отмечает CNBC.

Инвесторы также будут внимательно следить за пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, заявления которого могут повлиять на рынки акций и облигаций.

Тем временем глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцина разработки англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 является безопасной и что надзорные органы отслеживают все последствия ее применения.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки.

Позднее исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заявила, что польза вакцины компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2021 года увеличились на 0,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, когда она достигла максимума с февраля 2020 года.

Тем временем эксперты аналитического центра Funcas понизили прогноз роста ВВП Испании в текущем году до 5,9% с ранее ожидавшихся 6,3% и теперь ожидают сокращения экономики страны на 0,4% в первом квартале, тогда как первоначально прогнозировали ее подъем на 0,5%.

Акции Bayerische Motoren Werke AG подскочили в цене на 6,2%. Германский автопроизводитель сообщил, что ждет активного развития бизнеса в текущем году и прогнозирует увеличение доналоговой прибыли и маржи автомобильного подразделения.

Рыночная стоимость Hargreaves Lansdown Plc выросла на 1,6%. Компания, специализирующаяся на инвестиционных услугах, ожидает по итогам финансового года, который завершится 30 июня, доналоговую прибыль чуть выше прогноза аналитиков, составляющего 334-360 млн фунтов стерлингов.

Котировки Ferrexpo Plc повысились на 1,4%. Горнорудная компания объявила специальные промежуточные дивиденды в размере 39,6 цента на акцию. В результате компания планирует по итогам 2020 года выплатить дивиденды в размере 72,6 цента на акцию по сравнению с 19,8 цента годом ранее. Доналоговая прибыль Ferrexpo в прошлом году выросла до $754 млн с $501 млн.