ФРС сохранила базовую ставку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 16-17 марта.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок – показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25%) в 2021 году. Четверо из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждут уже семеро.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5%.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США "в это сложное время", содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В сообщении говорится, что пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако если в январе Центробанк говорил о замедлении экономической активности, то теперь он отмечает улучшение индикаторов экономической активности и занятости за последнее время, "хотя сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми".

"Инфляция по-прежнему ниже 2%. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - говорится в тексте заявления.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению Федрезерва, оказывает давление на экономическую активность, занятость и темпы инфляции в стране и несет в себе серьезные риски для экономики.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", - отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Программа выкупа активов обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на мартовском заседании.

Фондовый индекс Dow Jones прибавляет 0,4% после публикации итогов заседания ФРС, S&P 500 и Nasdaq теряют соответственно 0,1% и 0,4%.

Курс доллара США опускается почти на 0,5% в паре с евро и составляет $1,1958. Доходность 10-летних US Treasuries составляет 1,657%, что немного выше уровня предыдущей сессии.