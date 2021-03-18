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Нефть Brent подешевела до $67,59 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после снижения накануне на данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени в четверг составляет $67,59 за баррель, что на $0,41 (0,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,39 (0,6%) - до $68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,22 за баррель, что на $0,38 (0,59%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $0,2 (0,3%) - до $64,6 за баррель.

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Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Аналитик ClipperData Мэтт Смит отметил, что "нефтепереработка на побережье Мексиканского залива, в нефтеперерабатывающем хабе США, еще продолжает восстанавливаться после снежной бури в Техасе в прошлом месяце".

"Дальнейший рост нефтеперерабатывающей активности должен привести к возвращению тенденции снижения запасов в отчете на следующей неделе", - приводит слова аналитика MarketWatch.

Несмотря на "медвежьи" данные Минэнерго США, рынок сохраняет оптимизм относительно перспектив спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts. Вакцинация от COVID-19 дает надежду на взятие пандемии под контроль, в то время как мировая экономическая активность набирает темпы.

Существует обеспокоенность по поводу вакцинации в Европе после приостановки применения вакцины AstraZeneca в некоторых странах. Однако аналитики ожидают роста поездок и спроса на бензин и авиатопливо в США в результате успешной вакцинации.

нефть

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