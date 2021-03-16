Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Во многих странах Европы и мира приостанавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом не доказана, но медицинские власти ряда стран предпочли перестраховаться.

Вакцина AZD1222 (также Covishield, "Оксфордская вакцина") разработана фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Ее вводят внутримышечно одной дозой. Это векторная вакцина. Такие вакцины содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе. К векторным вакцинам относится и российский "Спутник V", но в нем в качестве вектора используют аденовирус человека.

Кто приостановил использование

7 марта австрийские власти приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из определенной партии после того, как привитая ею 49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови, а у другой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии. В ближайшие дни таким же образом поступили власти ряда других стран, например, Италии и Эстонии, временно запретив вакцинировать людей вакциной AstraZeneca из определенной партии.

11 марта Дания, Норвегия и Исландия объявили о приостановке использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca независимо от партии. Службы здравоохранения Дании приняли данное решение после того, как у нескольких пациентов, получивших вакцину, образовались тромбы. Связь между вакцинацией и тромбозом пока не установлена, подчеркнули там. На следующий день препарат временно прекратили применять в Болгарии. Пришедшие из Европы данные о побочных эффектах вакцины побудили к аналогичному решению Таиланд.

14 марта о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca объявила Ирландия, а 15 марта - Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Словения, Португалия и ряд других стран.

Кто разрешил использование

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 29 января разрешило использование вакцины AstraZeneca у лиц старше 18 лет в условиях пандемии коронавируса. Помимо AstraZeneca, европейский медицинский регулятор зарегистрировал еще три вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Эту вакцину еще в конце прошлого года одобрили в Великобритании. После сообщений о приостановке использования в странах ЕС британские власти подтвердили, что считают ее безопасность и эффективность доказанными.

Вакцину от AstraZeneca одобрила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в рамках программы COVAX.

Американский регулятор FDA пока не выдавал экстренного разрешения на применение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Реакции на сообщения о тромбозе

После появления первых сообщений о развитии тромбоза у некоторых пациентов, получивших вакцину от AstraZeneca, и ВОЗ, и EMA заявили, что вакцину можно продолжать использовать, пока продолжается медицинское расследование.

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - заявили в EMA 11 марта.

AstraZeneca 14 марта выступила с заявлением о безопасности своего препарата. В пресс-релизе компании говорилось, что обзор данных 17 миллионов человек из Великобритании и ЕС, привитых вакциной AstraZeneca, не выявил повышенного риска развития тромбоза независимо от возраста, пола, партии препарата или страны.

Однако после того, как европейские страны стали массово приостанавливать вакцинацию препаратом от AstraZeneca, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал на вторник встречу, в ходе которой эксперты организации обсудят дальнейшее применение этой вакцины.

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что странам все же стоит продолжать использовать эту вакцину. Она пояснила, что пока не выявлено прямой связи между случаями образования тромбов и вакцинацией.