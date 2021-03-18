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"ЛУКОЙЛ" спустя 15 лет вернулся к процессинговой схеме работы НПЗ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" с января 2021 года в дополнение к действующей комиссионной схеме реализации нефти, нефтепродуктов, продукции нефтехимии и газопереработки на экспорт, перешел на процессинговую бизнес-схему работы НПЗ, сообщила компания в отчетности.

Схема предполагает, что четыре НПЗ компании в Волгограде, Перми, Нижнем Новгороде и Ухте осуществляют переработку давальческого сырья. Право собственности на него, на полуфабрикаты и готовую продукцию принадлежит "ЛУКОЙЛу".

В июле прошлого года, в период снижения спроса на нефть, руководство компании задумалось об улучшении системы управления и оптимизации организационных затрат с целью повышения эффективности и финансовой устойчивости компании. Одной из мер было возвращение к давальческой схеме переработки.

"ЛУКОЙЛ" в 2005 году отказался от процессинговой схемы работы НПЗ, которая была введена для получения более четкой картины о финансовой рентабельности НПЗ и соответственно, более легкого получения финансирования для их модернизации.

Источники сообщали "Интерфаксу", что рассматривается целесообразность перевода на процессинг российских и зарубежных НПЗ компании.

ЛУКОЙЛ

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