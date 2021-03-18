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"Лента" планирует начать выплаты дивидендов с 2022 года

В этом году ритейлер намерен утвердить дивидендную политику

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" планирует в 2021 году утвердить дивидендную политику и начать выплаты с 2022 года.

"В 2021 году приоритетом компании будет рост, а с 2022 года мы планируем начать выплаты. Мы считаем, что каждая успешная компания должна платить дивиденды", - заявил председатель совета директоров ритейлера, владелец "Севергрупп" (основной акционер "Ленты") Алексей Мордашов в ходе "Дня инвестора" розничной компании.

По его словам, совет директоров "Ленты" планирует утвердить дивидендную политику в этом году.

Финдиректор "Ленты" Педерсен в прошлом году говорил, что компания может выплатить дивиденды по итогам работы за 2020 год.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды (однако компания объявляла о таких планах еще до смены акционеров: в феврале 2019 года ритейлер заявил, что может рассмотреть возможность выплаты дивидендов с 2020 года).

Весной 2019 года у "Ленты" сменились акционеры: основным владельцем ритейлера с долей 77,99% акций стала "Севергрупп" Мордашова.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей годом ранее. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов.

Лента Севергрупп Алексей Мордашов

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