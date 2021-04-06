"Лента" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.

Годовое собрание акционеров "Ленты", в ходе которого будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам прошлого года, пройдет 10 июня в Петербурге (в форме совместного присутствия). В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 16 мая.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды, однако компания объявляла о таких планах еще до смены акционеров: в феврале 2019 года ритейлер заявил, что может рассмотреть возможность выплаты дивидендов с 2020 года, а в прошлом году - о том, что первые выплаты возможны по итогам 2020 года.

В ходе "Дня инвестора" в марте руководство "Ленты" заявило, что выплаты могут начаться с 2022 года.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7%, до 445,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,1 млрд рублей годом ранее. На конец декабря под управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов.

Весной 2019 года у "Ленты" сменились акционеры: основным владельцем ритейлера с долей 77,99% акций стала "Севергрупп" Алексея Мордашова.