Цена Brent на торгах в четверг опустилась ниже $65 за баррель впервые с 4 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по Москве в четверг составила $65,34 за баррель, что на $2,66 (3,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent упала до $64,95 за баррель, впервые с 4 марта опустившись ниже отметки в $65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,87 за баррель, что на $2,73 (4,23%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и приостановки использования вакцины от COVID-19 разработки AstraZeneca в ряде европейских стран, пишет Trading Economics.

"Настроения изменились, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Томас Варга. - Краткосрочный спрос и предложение временно отодвинули на второй план оптимистичные перспективы, которые, скорее всего, начнут реализовываться в третьем квартале текущего года".

Помимо этого, министерство энергетики США в среду, 17 марта, сообщило, что запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Аналитик ClipperData Мэтт Смит говорит, что "нефтепереработка на побережье Мексиканского залива, в нефтеперерабатывающем хабе США еще продолжает восстанавливаться после снежной бури в Техасе в прошлом месяце".

"Дальнейший рост нефтеперерабатывающей активности должен привести к возвращению тенденции снижения запасов в отчете на следующей неделе", - приводит слова аналитика MarketWatch.

Общее укрепление доллара США на фоне роста доходности государственных облигаций также оказывает давление на нефтяные цены.