Великобритания решила снизить зависимость фирм от "большой четверки"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Великобритании выдвинули несколько инициатив для реформирования сектора аудиторских услуг страны после ряда корпоративных скандалов.

Правительство страны намеревается ослабить чрезмерную зависимость фирм от "большой четверки" аудиторов – Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers, заставив компании прибегать к услугам менее крупных игроков для части годового аудита.

Компании из "большой четверки" также могут столкнуться с ограничением числа фирм, входящих в индекс FTSE 350, аудит которых они могут проводить в случае, если конкуренция в секторе останется слабой. Об этом говорится в пресс-релизе британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Предложенные инициативы были выдвинуты по итогам нескольких оценок и исследований функционирования сектора аудиторских услуг Великобритании на фоне краха ряда компаний.

"Из масштабных коллапсов таких компаний, как Thomas Cook, Carillion и British Home Stores, становится очевидно, что система аудита в Великобритании должна быть модернизирована за счет пакета целесообразных пропорциональных реформ", - сказал глава министерства Квази Квартенг.

Власти Великобритании также готовят для аудиторов и директоров компаний новые требования в отношении отчетности, касающиеся выявления и предотвращения мошенничества. Компании должны будут добавлять в договоры с топ-менеджерами условия, которые будут предусматривать возвращение бонусов в случае краха компании в течение двух лет после выплаты. Крупные компании также должны будут удерживать дивиденды и бонусы в случае риска неплатежеспособности.