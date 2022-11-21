Британская реформа аудита увеличит расходы бизнеса на 1 млрд фунтов за десять лет

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные затраты британских компаний в связи с готовящейся реформой правил аудита, призванной положить конец гегемонии "большой четверки", составят около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,18 млрд) в течение 10 лет, пишет Financial Times со ссылкой на правительственные оценки.

В прошлом году оценка составляла 210 млн фунтов.

Предложенная реформа предусматривает, что компании из индекса FTSE 350, аудитором которых выступает компания из "большой четверки"(Deloitte, EY, KPMG, PwC), должны будут нанять менее крупную аудиторскую фирму для выполнения до 30% работы.

Цель реформы - увеличить число крупных игроков на аудиторском рынке и минимизировать риски на случай появления проблем у одного из лидеров. Сейчас "большая четверка" занимается аудитом 99 компаний из FTSE 100 и порядка 87% компаний из индекса компаний со средней капитализацией FTSE 250.

В случае вступления новых правил в силу совокупные расходы компаний повысятся в среднем на 100 млн фунтов в год, или на 8% от их текущих затрат на аудит, по данным Audit Analytics.

Противники реформы указывают на увеличение расходов, а также выражают опасения, что крупные аудиторы и их конкуренты, по сути, будут выполнять одну и ту же работу дважды.

"Вопрос заключается в следующем: как вы объясните такой рост расходов, если в конечном счете аудиторский ландшафт сильно не изменится?" - цитирует FT высокопоставленного партнера одной из компаний "большой четверки".