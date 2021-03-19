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Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое

Пик заказов приходится на период с 00:30 до часу ночи

Жители двух столиц днем чаще заказывают фрукты, а по ночам - мучное и сладкое
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - С начала 2021 года жители Москвы и Петербурге днем чаще заказывают в интернет-магазинах доставку фруктов и овощей, зато после полуночи самыми популярными становятся заказы сладкого и хлебобулочных изделий, говорится в совместном исследовании сервиса "Яндекс.Еда" и сети магазинов "Азбука вкуса".

Также по ночам москвичи и петербуржцы часто заказывают готовые блюда и напитки, в том числе ингредиенты для коктейлей - они встречаются в ночных заказах в два раза чаще, чем в дневные часы.

Пик заказов приходится на период с 00:30 до часу ночи. При этом ночные заказы в круглосуточных магазинах составляют более 20% от всех онлайн-продаж.

Следующий пик приходится примерно на 8 часов утра: люди собираются на работу и заказывают готовую еду, йогурты или фрукты на завтрак, пока большинство магазинов и кафе еще закрыты.

Авторы исследования особо отметили ночь на 7 марта, когда был особый спрос на ночную доставку: пользователи чаще всего заказывали продукты из категории десертов, свежие ягоды и цветы.

Районы, где чаще всего заказывают ночную доставку, это Сокол и Хамовники в Москве и Василеостровский район в Петербурге.

Азбука вкуса Яндекс.Еда Москва Петербург Сокол Хамовники Васильевский остров

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