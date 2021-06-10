The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" ведет переговоры о приобретении сети "Азбука вкуса", сообщил The Bell со ссылкой на источники.

По словам одного из них, цель сделки заключается в синергии сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой". Это также позволит фудтех-сервису "Яндекса" нарастить направление готовой еды, которое активно развивает "Азбука вкуса".

Сейчас "Яндекс.Лавка" предлагает потребителям готовую продукцию как собственного производства (направление выросло из "Партии еды", которую компания приобрела в 2018 году, позднее переименована в "Яндекс.Шеф"), так и партнеров, в том числе и "Азбуки вкуса".

По словам источников, приобретение может быть аналогично сделке Amazon и сети Whole Foods, в результате которой сеть супермаркетов сохранила магазины и собственный бренд. Также допускается вариант того, что менеджмент "Азбуки вкуса" продолжит управлять офлайн-супермаркетами.

"Яндекс" и "Азбука вкуса" отказались от комментариев.

2 июня "Коммерсантъ" сообщил, что "Азбука вкуса" договорилась о партнерстве в сфере экспресс-доставки с "Яндекс.Едой" и решила отказаться от работы с другими операторами.

"Азбука вкуса" объединяет более 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru и сервис доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню". Ритейлер также владеет кулинарным производством и собственным хозяйством в Калужской области. По итогам 2019 финансового года (закончился в марте 2020 года) выручка компании составила 65,4 млрд рублей. Показатели за прошлый фингод компания не раскрывала.

Основная операционная структура "Азбуки вкуса" - ООО "Городской супермаркет". Выручка компании по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 18,3%, до 75,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 916,9 млн рублей после убытка в размере 316,7 млн рублей в 2019 году.

Владельцами "Азбуки вкуса" являются Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%), Invest AG и Millhouse (41,1%), сообщается на сайте ритейлера.