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Заторы в портах США распространились с Калифорнии на другие части страны

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заторы в портах США стали распространяться с юга Калифорнии на другие части страны, и портовые чиновники прогнозируют, что неблагоприятная ситуация сохранится до лета, пишет The Wall Street Journal.

"Перегруженность в Лос-Анджелесе и на Лонг-Бич серьезная, но в других портах также заторы", - отмечает главный исполнительный директор Hapag-Lloyd AG Рольф Хаббен Янсен. По словам руководителя германской контейнерной компании, в последние недели ей пришлось перенаправить несколько судов в Окленд. "Мы стараемся избегать загруженных портов, но это непросто", - добавил он.

Очереди в портах начали образовываться в конце прошлого года, а затем стали увеличиваться в период обычно низкого спроса на перевозки. На этой неделе число кораблей, ожидающих разгрузки, уменьшилось до менее 20 в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бича – двух наиболее загруженных контейнерных гаванях США. В середине января очередь превышала 40 судов, свидетельствуют данные Морской биржи южной Калифорнии.

Задержки затрагивают не только этап разгрузки судов, но и грузовые терминалы, распределительные центры, железнодорожные станции. На порты в южной части штата Калифорния приходится более трети контейнеров, поступающих в США. Рост объемов поставок, начавшийся в конце лета прошлого года, продолжился в период праздников, поскольку ритейлеры и производители пытались пополнить запасы товаров, израсходованные в начале пандемии COVID-19.

Главный исполнительный директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока заявил, что время ожидания разгрузки сократилось до одной недели с двух в декабре и январе. Но при этом он предупредил, что в ближайшие дни ожидается прибытие нового потока кораблей, и он сохранится "до весны и начала лета".

Ранее он предупреждал, что портовые склады заполнены, и есть проблемы с рабочей силой из-за мер социального дистанцирования и необходимости дезинфекции. Сейчас Серока оценивает загруженность складских площадей примерно в 90% и констатирует нехватку водителей грузовиков и работников складских помещений для обработки такого объема товаров.

В феврале порт Лос-Анджелеса обработал более 799,3 тыс. контейнеров, что на 47% превышает показатель за тот же месяц прошлого года. По прогнозам, в марте и апреле их количество может превысить 830 тыс.

Оборот контейнеров в порту Лонг-Бич в феврале увеличился на 43,9% – до 771 135.

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