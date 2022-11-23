Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Пробка из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, превышавшая 100 судов, рассосалась

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Очередь из контейнеровозов в портах Южной Калифорнии, образовавшаяся более двух лет назад, наконец исчезла, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Диспетчерскую службу портов региона.

Очередь на разгрузку в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, в январе этого года достигавшая 109 судов, сейчас сократилась до нуля, сообщили представители службы.

Пробка образовалась из-за резко возросшего спроса во время пандемии коронавируса и одновременной нехватки рабочей силы, став символом логистических проблем в транспортной отрасли, отмечает WSJ.

В 2021 году импорт товаров через морские порты США подскочил на 20%, и портовые операторы не смогли справиться с таким ростом нагрузки. В результате некоторые контейнеровозы, везущие мебель, электронику, одежду и другие товары, были вынуждены ждать своей очереди на разгрузку неделями.

Южная Калифорния США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма

Анкара готова при необходимости начать сухопутную операцию против курдских формирований в Сирии

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

FT сообщила о критике предложенного ЕК регулирования цен на газ

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В Кишиневе заявили, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

В результате землетрясения в Турции пострадали не менее 35 человек

Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

Что случилось этой ночью: среда, 23 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });