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Топ-менеджеры и сотрудники Polymetal получили свыше 0,03% акций по программам поощрения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Компания Polymetal сообщила, что в соответствии с программами поощрения распределила между топ-менеджерами и сотрудниками 162 956 акций (0,0345% от увеличенного капитала). Исходя из цены этих бумаг на закрытии торгов в Лондоне в пятницу, весь пакет стоит 2,5 млн фунтов ($3,4 млн).

В частности, 10 708 акций (0,0023%) получают сотрудники, не являющиеся директорами, в рамках долгосрочной опционной программы

Еще 152 248 акций (0,0323%) составляет вознаграждение топ-менеджерам и сотрудникам по программе отложенного бонуса. Выданные сейчас акции были зарезервированы в 2018-2020 годах (по правилам бонусной программы Polymetal, бумаги, зарезервированные в конкретном периоде, распределяются на протяжении следующих трех лет равными долями).

В числе прочих глава Polymetal Виталий Несис получил 10 968новых акций компании (0,0023%). Его доля с учетом ранее приобретенных бумаг выросла до 0,7074%.

Также сейчас сотрудникам одобрены новые отложенные бонусы, в рамках которых выданы дополнительные права на акции. Акции по ним будут передаваться равными долями в марте 2022, 2023 и 2024 годов. Топ-менеджеры Polymetal в этом году получили права на 40 145 акций (0,0085%).

В результате выпуска акций для программ поощрения акционерный капитал Polymetal увеличивается до 471 980 956 акций. Ожидается, что новые бумаги будут допущены к торгам на Лондонской бирже в четверг.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.

Polymetal Виталий Несис Александр Несис Лондонская биржа группа ИСТ

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