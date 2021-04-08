Сотрудники Polymetal получили опционы на акции рыночной стоимостью $34 млн

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания Polymetal сообщила, что в рамках долгосрочной опционной программы распределила между сотрудниками права на 1 732 722 акций. Это 0,37% действующего уставного капитала. Рыночная стоимость такого пакета - почти 25 млн фунтов стерлингов ($34 млн по текущему курсу).

Опционы могут быть реализованы через четыре года, при условии, что компания достигнет определенного показателя TSR (совокупная акционерная доходность), как абсолютного, так и в сравнении с участниками FTSE Gold Mines.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.