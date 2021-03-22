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Права РФ по акциям SPO "Аэрофлота" будет осуществлять Минфин по согласованию с Минтрансом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Права РФ по акциям "Аэрофлота", приобретенным в ходе допэмиссии компании за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), будет осуществлять Минфин по согласованию с Минтрансом.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации в понедельник.

В ходе допэмиссии "Аэрофлота" в октябре прошлого года РФ выкупила на средства ФНБ акции компании на 50 млрд руб. После этого доля государства в "Аэрофлоте" через Росимущество выросла с 51,17% до 57,34%. Доля free float размылась до 40,65%, размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании – до 0,05%.

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".

Аэрофлот Минфин Минтранс

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