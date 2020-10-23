Государство увеличило долю в "Аэрофлоте" до 57,34%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате SPO "Аэрофлота" доля государства в компании выросла с 51,17% до 57,34%, говорится в отчете Минфина об инвестировании средств Фонда национального благосостояния в акции перевозчика.

22 октября государство за счет средств ФНБ приобрело 151 027 073 акции "Аэрофлота" на 9 061,62 млн рублей, цена размещения составила 60 рублей за бумагу, напоминает Минфин.

С учетом акций, приобретенных Минфином в рамках реализации преимущественного права (682 306 260 акций на сумму 40 938,4 млн рублей), общий объем финансирования SPO "Аэрофлота" государством составил 50 млрд рублей.

Всего в рамках SPO привлечено "не менее 80 млрд рублей", заявляли ранее в "Аэрофлоте". Окончательное количество акций и общий объем средств будут объявлены 26 октября. Привлеченные средства компания планирует направить "на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки".

О возможности инвестиций в "Аэрофлот" ранее заявляли подконтрольные государству ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. Сейчас, помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.