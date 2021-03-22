"Норникель" обещал снижение выбросов на 85%, закрыв цех в Мончегорске

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" остановил металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске, который являлся крупнейшим источником выбросов диоксида серы на промплощадке Кольской ГМК в этом городе, сообщила компания.

Ранее компания остановила устаревшее плавильное производство в Никеле. Эти меры позволят сократить выбросы диоксида серы на Кольском полуострове в 2021 г. на 85% по сравнению с 2015 г.

В дальнейшем весь концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, будет отправляться для производства готовой продукции в Норильском дивизионе (на Таймыре). Для этого задействуют узел отгрузки концентрата рафинировочного цеха Кольской ГМК.

"Норникель", как сообщалось, планирует строительство нового медерафинировочного производства в Мончегорске. Новый цех позволит производить до 150 тыс. меди в год, что вдвое больше, чем закрытый цех. Новые мощности заработают с 2025 г. Это производство будет работать по современной технологии "обжиг - выщелачивание - электроэкстракция", с соблюдением самых высоких экологических стандартов. В новом цехе будет высокий уровень механизации, автоматизации, с гораздо менее значительной долей ручного труда, обещает корпорация.

В планах Кольской ГМК также модернизация мончегорской ТЭЦ, выбросы которой составляют 8-9 тыс. единиц в год из общих по компании 22 тыс. в год, отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко

"В дальнейшем мы будем действовать, чтобы сокращать негативное воздействие по всем направлениям, связанным с экологией: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, рекультивация земель, обращение с отходами", - сказал он.

Сразу после закрытия цеха начнется зачистка производственных помещений и металлургических агрегатов от медесодержащих материалов. Эта работа продлится весь 2021 г., с 2022 г. начнется демонтаж производственных помещений и зданий.