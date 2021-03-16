"Норникель" допустил потерю 15% от производства никеля и меди из-за аварий

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Норильский никель" опубликовал базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года вследствие аварий на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и Норильской обогатительной фабрике. Аварии могут стоить "Норникелю" 15-16% производственного плана по никелю и меди и более 20% – по палладию и платине.

Эти прогнозы базируются на реализации базового сценария, предполагающего в т.ч. полное восстановление добычи рудников в течение 3-4 месяцев, но ситуация может осложниться из-за трудоемкости операции по остановке водопритока.

Корректировка прогноза

По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее утвержденного прогноза), 65 тыс. тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны - металлов платиновой группы (более 20% от прогноза).

"Норникель" ранее планировал в 2021 году выпустить 220-230 тыс. тонн никеля, 390-410 тыс. тонн меди и 105-111 тонн платиноидов.

Восстановление рудников

Компания планирует полностью восстановить добычу на рудниках в течение 3-4 месяцев, если не произойдут дополнительные задержки, вызванные интенсивностью водопритока.

Согласно базовому прогнозу Норильского дивизиона "Норникеля", рудник "Октябрьский" (объем добычи - 5 млн тонн руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля - мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца.

"В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана", - говорится в сообщении компании.

Процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек, пояснила компания.

В понедельник началась реализация второго этапа остановки водопритока: сооружение дополнительных гидроизоляционных перемычек и заполнение соседних выработок закладочной смесью.

"Норникель" подчеркнул, что риск потери запасов и сокращения срока их службы отсутствует.

Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу, сказал старший вице-президент "Норникеля" - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Восстановление норильской фабрики

Авария 20 февраля произошла на одной из двух цепочек Норильской обогатительной фабрики (НОФ) – переработки вкрапленной руды (мощность около 5,2 млн тонн руды в год). Эта цепочка была остановлена 22 февраля. Ее работоспособность планируется восстановить к 15 апреля, когда завершатся ремонтные работы по модернизации, но решение о запуске будет принято совместно с Ростехнадзором после окончания расследования.

На фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита. Решение о сроке запуска указанной цепочки будет приниматься по результатам этих проверок, отметил "Норникель".

Медистая цепочка (мощность около 4 млн тонн руды в год) после остановки 9 марта на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта.

Во время простоя фабрики добыча на руднике "Заполярный" (проект Южный кластер) продолжалась.