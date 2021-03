Фондовый рынок США вырос вслед за акциями технологических компаний

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник после падения по итогам прошлой недели на фоне роста акций технологических компаний.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuires в понедельник опустилась до 1,682% по сравнению с 1,729% в пятницу. Это оказало поддержку бумагам технологических компаний, которые выигрывали в условиях пандемии COVID-19, но были под давлением в последние дни из-за повышения доходности гособлигаций.

Цена бумаг Apple Inc. выросла на 2,8% по итогам торгов в понедельник, Intel Corp. - на 2,9%, Microsoft Corp. - на 2,5%. Бумаги Amazon.com Inc. и Facebook Inc. прибавили по 1,2%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что рост доходности американских гособлигаций не должен воспрепятствовать активному восстановлению экономики.

"Думаю, у нас будет очень устойчивое лето и очень устойчивая осень, поскольку отложенный спрос активизируется", - сказал Баркин в интервью CNBC, добавив, что, по его мнению, "экономика будет достаточно стабильной, чтобы выдержать рост ставок" на рынке.

При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале упали на 6,6% и составили 6,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это минимальное число за последние шесть месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в январе показатель составлял 6,66 млн домов, а не 6,69 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 3% по сравнению с первоначально объявленным январским уровнем, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали сокращения на 2,8%.

Между тем индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев.

Значение индикатора CFNA составило минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Котировки акций Kansas City Southern взлетели на 11,1% в понедельник. Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway Ltd. заключила соглашение о покупке американской компании, оценив ее в $29 млрд, включая долг в размере $3,8 млрд. Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, их объединение создаст первую железнодорожную сеть, соединяющую США, Мексику и Канаду. Акции Canadian Pacific подешевели на 5,8% на торгах в Нью-Йорке.

Капитализация Synnex Corp. подскочила на 6,5%. Американский поставщик ИТ-услуг объединится с Tech Data в рамках сделки стоимостью $7,2 млрд, включая долг. Tech Data находится в 100%-ной собственности американского инвестфонда Apollo Global Management Inc. и связанных с ним структур.

Рыночная стоимость Tesla Inc. выросла на 2,3% после того, как глава консалтинговой компании Ark Investment Management и крупный акционер Tesla Кэтрин Вуд спрогнозировала, что акции американского производителя электромобилей подорожают более чем в четыре раза к 2025 году, до $3000 за штуку.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск в минувшие выходные отверг сообщения о том, что автомобили компании используются для шпионажа в Китае, заверив в полной безопасности данных клиентов. Его комментарии появились в ответ на решение китайских властей ограничить возможность военного персонала и сотрудников ключевых государственных компаний пользоваться электромобилями Tesla в связи с опасениями, что данные, получаемые ими, могут представлять собой риск для национальной безопасности КНР.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 103,23 пункта (0,32%) и составил 32731,2 пункта после снижения, наблюдавшегося в течение двух сессий подряд.

Standard & Poor's 500 вырос на 27,49 пункта (0,7%) - до 3940,59 пункта, также прервав двухдневную череду снижений.

Nasdaq Composite прибавил 162,31 пункта (1,23%) и составил 13377,54 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный рост примерно за полторы недели, по данным Dow Jones.