Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине вслед за падающей нефтью и ухудшением ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,91-74,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,95 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,425 руб./EUR1 (+0,25 копейки к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,7 копейки к уровню закрытия 22 марта, до 81,464 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,15 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 76,77 копейки выше официального курса.

Аналитики "Интерфакс-ЦЭА" также отмечают, что к окончанию пятой минуты торгов негативная динамика рубля в основных валютных парах стала более очевидной, в частности, доллар к этому моменту смог превысить отметку 75 руб./$1, а евро - 89,5 руб./EUR1.