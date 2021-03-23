Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips вслед за упавшими индексами в Азии и дешевеющей нефтью (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,3-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3478,5 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1457,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 75,17 рубля (+0,23 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,668% годовых (-0,8%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Татнефти" (-1%), расписки TCS Group (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,8% "префы"), банка ВТБ (-0,5%), расписки Ozon (-0,5%), бумаги "Северстали" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли акции "Группы ЛСР" (+2,1%), отыгрывающие вышедшие накануне вечером отчет по МСФО за 2020 год: выручка группы выросла на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 118,052 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,6 раза - до 12,025 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: сырьевые контракты преимущественно снижаются (нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в Европе), азиатские рынки акций под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнерами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты. Поэтому в начале дня рынок акций РФ снижается, дешевеет рубль. Из корпоративных событий интерес представляет отчет Etalon Group за 2020 год по МСФО.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что закрепление доллара выше уровня 75 руб./$1 может означать дальнейшее ослабление рубля. При этом сдерживающим фактором для роста американской валюты является приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта, что повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Данный фактор может удержать доллар под верхней границей диапазона 73-75 руб. в рамках ближайших сессий.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, рубль дешевеет на фоне обрушения турецкой лиры после решения президента Эрдогана уволить главу ЦБ страны. Нефтяные котировки снижаются из-за разрастания третьей волны пандемии в Европе, где не только Франция вводит карантин, но и ряд других стран (Германия, например, сообщила о продлении ограничений еще на месяц), что усиливает опасения по поводу восстановления потребительского спроса на сырье. Дополнительным фактором давления для российского рынка ценных бумаг выступает перспектива новых санкций со стороны США и ЕС, о которых говорилось на прошлой неделе.

Ситуация в США

В США в понедельник фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в район 1,68% годовых.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuires во вторник продолжает сползать вниз и находится в районе 1,67% годовых.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что выросшие доходности американских гособлигаций не должны воспрепятствовать активному восстановлению экономики. При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале упали на 6,6% и составили 6,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это минимальное число за последние шесть месяцев.

Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев - до минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Азия

Тем временем, во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Давление на китайские индексы оказали разочаровывающие дебютные торги акциями китайского интернет-гиганта Baidu Inc. Бумаги компании выросли лишь незначительно с цены на открытие сессии, которая составила 252 гонконгского доллара за акцию. Baidu уже имеет листинг на бирже Nasdaq, и каждая ее ADS равна восьми обыкновенным акциям. Стоимость ADS компании по итогам торгов в понедельник увеличилась на 3,4%.

Нефть

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье; цена Brent находится на $0,75 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,89 за баррель (-1,1% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $60,85 за баррель (-1,2% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на девять единиц - до 411 установок.