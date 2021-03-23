"СИБУР" подтвердил переход прав собственности на 6% акций компании от Михельсона СОГАЗу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" получил уведомление о том, что 16 марта 2021 года АО "СОГАЗ" приобрело права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций компании, говорится в сообщении нефтегазохимического холдинга.

"Траст 3" на 100% принадлежит бизнесмену Леониду Михельсону. Таким образом, его косвенная доля в компании снизилась с 34,0823% до 27,8342%.

Ранее эта сделка отразилась в системе "СПАРК-Интерфакс".

"СИБУР" раскрыл также, что бизнесмен владеет акциями нефтегазохимического холдинга через свои 100-процентные "дочки": ООО "Траст" (19,7861% акций), ООО "Траст 2" (6,2481%), ООО "Траст 4" (0,9%) и ООО "Траст 5" (0,9%).

"Таким образом эффективная доля владения "СИБУРом" Михельсона снизилась до 42,23%. В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне "СИБУР Холдинга" или в отношениях между акционерами компании. Михельсон остается основным акционером компании и продолжит возглавлять ее совет директоров", - говорится в пресс-релизе "СИБУРа".

Ранее Михельсону принадлежало 48,5% "СИБУРа". Основную часть пакета, 34,08%, он контролировал через ООО "Траст". Бизнесмен передал еще 14,4% акций "СИБУРа" в комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Газпромбанк - Среднесрочный" под управлением АО "ГПБ - УА".

Помимо Михельсона, акционерами "СИБУРа" являются Геннадий Тимченко (17%), Кирилл Шамалов (3,9%), действующий и бывший менеджмент компании (включая СЕО Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

В самом "СОГАЗе" 21,2% у структур "Газпрома", 32,3% у компании "Аквила" (ее бенефициары - Юрий и Татьяна Ковальчуки, Дмитрий Мансуров, Александр Германов, Михаил Дедов), 12,47% у "Акцепта" Михаила Шеломова, 10% у ВТБ через АО "Кордекс", 16,54% у "СГ-Инвеста" (владельцы - Антон Устинов, Андрей Ботищев, Владимир Носов, Андрей Федоренко).