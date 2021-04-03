"СОГАЗ" довел долю в "СИБУРе" до 12,5%, получив еще один пакет Михельсона

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Группа "СОГАЗ" увеличила долю в ПАО "СИБУР Холдинг" до 12,5%, получив еще один пакет акций, ранее принадлежавший основному акционеру нефтегазохимического холдинга Леониду Михельсону.

Ранее в марте ООО "Траст 3" (владелец 6,25% акций "СИБУРа") перешло от Михельсона головной компании страховщика АО "СОГАЗ".

А в минувшую пятницу был зарегистрирован переход прав на 100% долей ООО "Траст 2" (владелец еще 6,25% акций "СИБУРа") от Михельсона к АО "СОГАЗ Тауэр", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Эта "дочка" "СОГАЗа" владеет офисным зданием на проспекте Академика Сахарова, 10.

Ранее "СИБУР" раскрывал, что бизнесмен владеет акциями нефтегазохимического холдинга через свои 100-процентные "дочки": ООО "Траст" (19,7861% акций), ООО "Траст 4" (0,9%) и ООО "Траст 5" (0,9%).

Помимо Михельсона, акционерами "СИБУРа" являются Геннадий Тимченко (17%), Кирилл Шамалов (3,9%), действующий и бывший менеджмент компании (включая СЕО Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

В самом "СОГАЗе" 21,2% у структур "Газпрома", 32,3% - у компании "Аквила" (ее бенефициары - Юрий и Татьяна Ковальчуки, Дмитрий Мансуров, Александр Германов, Михаил Дедов), 12,47% - у "Акцепта" Михаила Шеломова, 10% - у ВТБ через АО "Кордекс", 16,54% - у "СГ-Инвеста" (владельцы - Антон Устинов, Андрей Ботищев, Владимир Носов, Андрей Федоренко).