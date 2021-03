Регулятор Греции разрешил Ивану Саввиди купить оператора порта Салоники

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Греческая комиссия по конкуренции одобрила сделку, по итогам которой компания Thessaloniki Port Authority SA (ThPA), управляющая портом Салоники, перейдет под контроль владельца группы "Агроком", бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает сайт ThPA.

Сделка предполагает изменение структуры владельцев контрольного пакета акций компании South Europe Gateway Thessaloniki Ltd. (SEGT), владеющей 67% акций ThPA. В соответствии с решением греческого регулятора от 22 марта, компания Belterra (Кипр, представляет интересы семьи Саввиди) приобретет 70% акционерного капитала компании Melbery Investments Ltd (Кипр, владеет 66,67% SEGT). В сочетании с уже имеющимися 30%, Belterra станет единственным владельцем Melbery Investments Ltd.

Соглашение о сделке было подписано 1 февраля. Предполагается, что Belterra приобретет у кипрской Helanor Holdings ltd 70% акций Melbery Investments Ltd. В результате Belterra станет владельцем 100% акций Melbery. Владельцем остальных 33,33% акций SEGT останется Terminal Link Grece SAS (на 100% принадлежит Terminal Link SAS).

Помимо SEGT, крупным акционером Thessaloniki Port Authority является греческий государственный Фонд развития активов - 7,3% акций, еще 25,7% акций обращаются на публичном рынке, следует из отчета ThPA за первое полугодие 2020 года.

Thessaloniki Port Authority SA в 2001 году получила в концессию на 40 лет объекты порта Салоники. Согласно контракту, подписанному в 2018 году ThPA и греческим государством, компания обязана инвестировать в инфраструктурные проекты и погрузочно-разгрузочное оборудование 180 млн евро к 2025 году.

По итогам 2019 года порт Салоники обслужил в общей сложности 8,3 млн тонн грузов (рост на 13% к 2018 году), 448,8 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте, рост на 6%). Данные за 2020 год пока не опубликованы.

По итогам первого полугодия 2020 года порт под влиянием пандемии коронавируса сократил перевалку грузов на 17% по сравнению с первым полугодием 2019 года - до 1,9 млн тонн, контейнеров - на 6%, до 140,4 тыс. TEU.

Саввиди, грек по национальности, владеет и другими активами в Греции. В частности, в апреле прошлого года компания Belterra Investments Ltd. купила в Греции гостиничный комплекс Porto Carras за 205 млн евро.