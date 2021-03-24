ФАС предупредила о последствиях покупки "Яндекс.Такси" активов "Везет"

Однако сделка не требует согласования с антимонопольным органом, решили в ведомстве

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сделка "Яндекс.Такси" по покупке активов ГК "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси, сообщила Федеральная антимонопольная служба в своем телеграм-канале.

"Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

О том, что регулятор проверит сделку "Яндекс.Такси" по покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок "Везет" на предмет необходимости согласования ее с ведомством и нарушения конкуренции на рынке, сообщалось в начале февраля.

Ранее в прошлом месяце стало известно, что "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК "Везет". Сообщалось, что акционеры "Везет" получат до $178 млн, значительная часть средств будет выплачена по результатам интеграции. Предполагается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.

"Яндекс.Такси" несколько раз с 2019 года пыталась совершить покупку активов "Везет" в разных конфигурациях, но ФАС не согласовывала сделку из-за опасений ухудшения конкуренции на рынке.

В итоге "Яндекс.Такси" сократила количество покупаемых активов, в частности, отказалась от покупки софта ГК "Везет". Помимо этого, соглашение между компаниями будет действовать в ограниченном количестве регионов. "Яндекс.Такси" объясняла, что в нынешней конфигурации сделка не требует одобрения регулятора, поскольку балансовая стоимость активов попадает в диапазон, который не требует согласования по законам РФ.