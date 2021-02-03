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ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"

ФАС проверит сделку по покупке "Яндекс.Такси" активов "Везёт"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сделку группы компаний "Яндекс.Такси" по покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК "Везёт" на предмет необходимости согласования ее с ведомством и нарушения конкуренции на рынке.

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"ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везёт" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", - говорится в сообщении ФАС.

Представитель "Яндекс.Такси" сообщил "Интерфаксу", что компания по запросу готова предоставить антимонопольной службе всю необходимую информацию.

При этом в компании утверждают, что сделка не потребует одобрения ФАС в связи с тем, что балансовая стоимость активов попадает в диапазон, который не требует согласования по законам РФ.

В сообщении регулятор ссылается на публикации в СМИ, не уточняя, уведомляли ли компании регулятор о своих планах.

Накануне стало известно, что "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК "Везет". Акционеры "Везёт" получат до $178 млн, значительная часть средств будет выплачена по результатам интеграции. Предполагается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года.

"Яндекс.Такси" уже пытался купить все активы "Везёт" начиная с 2019 года, однако ФАС не согласовала сделку, опасаясь ухудшения конкуренции на рынке. Изначально такси-вертикаль "Яндекса" собиралась купить софт и колл-центры группы, но затем структура сделки была значительно расширена - до приобретения всей ГК "Везёт".

ФАС Яндекс.Такси Везет

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